- Sportivii legitimați la cluburi de dans sportiv din județul Mureș au obținut 4 medalii la ediția din acest an a Campionatului Național de Dans Sportiv, competiție care s-a desfașurat in perioada 7-9 mai, in Timișoara. Singura medalie de aur a fost caștigata de perechea alcatuita din Rareș Cojoc (Dansul…

- Nu exista maramureșean care sa nu fi auzit de numele Dumitru Farcaș, Mitru cum ii spuneau apropiații, sau sa nu fi ascultat macar o data sunetul taragotului sau de aur, care va ramane de-a pururi in conștiința romanilor. Cu maiestria-i de neegalat, Dumitru Farcaș a cantat de veselie, dar și de alean…

- In ultimele 24 de ore, pana in aceasta dimineața la ora 08:00, pompierii mureșeni au intervenit la 57 de intervenții, din care – un incendiu, doua misiuni de asigurari masuri PSI, o misiune pirotehnica, o alta situație de intervenție și 52 de intervenții SMURD, dintre ele amintim: Incendiu: in jurul…

- Ieri, 9 aprilie 2021, Jovana Kovacevic a implinit o frumoasa varsta. Handbalista din Serbia evolueaza pe postul de intermediar stanga in cadrul clubului maramureșean CS Minaur Baia Mare și in cadrul echipei naționale a Serbiei. A evoluat pentru naționala de handbal feminin a Serbiei la Campionatele…

- DALBERT ROZSNYAI, atacantul maramureșean din Baiuț, cu peste 290 de meciuri in prima liga a Romaniei, este nascut in 17.04.1952, s-a remarcat ca unul dintre cei mai incisivi și prolifici atacanți romani din anii 70, in sezonul, 1972-1973 fiind al patrulea marcator din Divizia A. Debutul lui Rozsnyai…

- Președintele Consiliului Județean, Peter Ferenc, vicepreședintele Kovacs Mihaly Levente și președintele TeqballRomania, Teodor Luca impreuna cu arbitrul de teqball, Szanto Lorant, au semnat astazi un contract de colaborare intre Consiliul Județean Mureș și Asociatia – Club Sportiv Teqball Mureș, in…

- Pe data de 17 martie 1959 se naștea Maricel Voinea, la Galați, cunoscut handbalist roman de performanța. A debutat in handbal la Școala Sportiva Bacau, la 13 ani, pregatit de antrenorul Ion Gheorghe, iar in 1976 a fost transferat la Știința Bacau, fiind inca junior. Maricel Voinea s-a consacrat in Baia…

- Peste 80 de unitati de invatamant din judetul Covasna, reprezentand circa 30% din total, isi vor desfasura saptamana viitoare activitatea in scenariul galben, ca urmare a cresterii incidentei cazurilor de COVID-19 in localitatile de care apartin, iar doua unitati scolare vor intra in scenariul rosu,…