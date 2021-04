Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a declarat ca un trend epidemiologic descendent este conditia esentiala pentru revenirea elevilor la scoala cu prezenta fizica, in timp ce testarea copiilor si vaccinarea personalului didactic sunt conditii favorizante. Cimpeanu a afirmat, intr-o emisiune la TVR1,…

- Elevii ar putea reincepe scoala cu prezenta fizica la sfarșitul lunii mai. Elevii ar putea sa revina in scoli cu prezența fizica la sfarșitul lunii mai – inceputul lunii iunie, daca vor fi indeplinite anumite condiții care țin de respectarea regulilor de protecție, de vaccinarea personalului din invațamant…

- In urma Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 18 de astazi, 27.03.2021, privind actualizarea scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din Județul Valcea in condiții de siguranța epidemiologica, cat și a ordinului comun nr. 3515/393/23.03.2021 al Ministerului…

- Ministerul Educației a emis o instrucțiune care a fost transmisa tuturor inspectoratelor școlare și tuturor școlilor, pentru clarificarea aplicarii prevederilor referitoare la funcționarea claselor terminale in școlile incadrate in scenariul roșu, precum și pentru clarificarea posibilitații prezenței…

- Jandarmii botoșaneni au adoptat, de la inceputul acestei saptamani, masurile necesare pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și personalului didactic in incinta și in zonele adiacente instituțiilor de invațamant.

- Adjunctul Inspectoratului Școlar Suceava, profesorul Ciprian Anton, a anunțat, la Radio Top, ca la nivelul județului, 229 de unitați de invațamant cu personalitate juridica și-au reluat activitatea in „scenariul galben”, 72 in „scenariul verde” și 27 in „scenariul roșu”. In „scenariul galben” merg la…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a emis hotararea nr. 5 din 03.02.2021 privind propunerea reluarii activitaților ce impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Elevii se…

- Elevii cu contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, cei care au vulnerabilitati si care prezinta certificat medical, dar si elevii care au apartinatori in familie cu vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, vor invata online, potrivit Ministerului Educatiei.