- Comparativ cu intervalul precedent de raportare, cand au fost numai cazuri izolate, situația epidemiologica la nivelul unitaților de invațamant din Dambovița este mult mai grava. Saptamana trecuta au fost confir-mate 37 de cazuri din randul elevilor și 15 la cadre didactice și personal auxiliar. 900…

- ULTIMA ORA, suspendarea cursurilor cu prezența fizica pana pe 10.10.2021 la Colegiul Economic „Ion Ghica” Targoviște, suspendarea cursurilor cu prezența fizica pana la data de 08.10.2021 pentru grupa mijlocie A din cadrul Gradiniței cu program prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica” Targoviște și suspendarea…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Targoviște se inchide timp de 14 zile din cauza COVID-19, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Dambovița The post Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Targoviște se inchide timp de 14 zile din cauza COVID-19 first appeared on Partener TV .

- S-au suspendat cursurilor pentru 14 zile și s-a trecut in online la grupa mijlocie B de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Targoviște The post S-au suspendat cursurilor pentru 14 zile și s-a trecut in online la grupa mijlocie B de la Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Targoviște first appeared…

- O gradinita a fost inchisa iar alte 19 grupe din invatamantul prescolar si primar si 51 de clase din invatamantul gimnazial, liceal si profesional din judetul Iasi si-au suspendat cursurile fata in fata si au trecut la predarea online, dupa ce mai multi copii, elevi si cadre didactice si nedidactice…

- Nu mai puțin de 17 clase și grupe de gradinița au fost trimise acasa chiar dupa prima saptamana de școala. S-a intamplat din cauza depistarii de cazuri pozitive de Covid in randul elevilor și al profesorilor. In ce condiții se pot intoarce elevii mai repede in clase: Primele clase au fost trimise acasa…

- Rezultate BACALAUREAT in Dambovița, doua medii generale de 10 la COLEGIUL NAȚIONAL ”IENACHIȚA VACARESCU” TARGOVIȘTE și COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TARGOVIȘTE The post Rezultate BACALAUREAT 2021, in Dambovița, doua medii generale de 10 first appeared on Partener TV .