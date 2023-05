S-au scumpit masiv vacanțele! În Bulgaria prețurile s-au dublat Vacanțele la mare s-au scumpit considerabil in acest an, tarifele ajungand sa aiba valori foarte mari pentru un sejur, in funcție de destinație și de perioada aleasa, potrivit unui tour operator. Litoralul romanesc, alaturi de Bulgaria, Grecia și Turcia se pregatesc pentru un sezon estival de succes, o mare parte din hotelurile de pe litoralul romanesc, bulgaresc, grecesc și turcesc fiind foarte cautate de turiști. Acestea inregistreaza un grad mare de ocupare pentru sezonul de varf (iulie-august), datorita volumului impresionant de rezervari facute in avans in perioada ianuarie-martie. Evoluții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

