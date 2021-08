S-au schimbat prognozele pentru 2021: Inflația va fi mai mică decât cea anunțată de BNR Odata cu rectificarea bugetara, avem și noile prognoze ale guvernului in ceea ce privește economia, avand in vedere ca pe acestea se bazeaza bugetul. Așadar, estimarea de creștere economica a fost majorata de la 5%, la 7% pentru acest an, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza ( CNSP ). Interesant este faptul ca deși acum avem o inflație de 5%, iar BNR se așteapta la 5,6% la finalul anului, Guvernul a merge mai departe cu așteptari de 5% pentru final de 2021. De precizat ca in prognoza anterioara (cand au realizat bugetul de stat) se aștepta la 3,2%. Cursul de schimb leu/euro pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu rectificarea bugetara, avem și noile prognoze ale guvernului în ceea ce privește economia, având în vedere ca pe acestea se bazeaza bugetul. Așadar, estimarea de creștere economica a fost majorata de la 5%, la 7% pentru acest an, conform Comisiei Naționale de Strategie și…

- ”Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2021a fost de 286.198,7 milioane lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 2,9% fata de trimestrul IV 2020 si cu 0,1% fata de trimestrul I 2020”, arata datele INS. Pe serie bruta , Produsul Intern Brut estimat…

- Preturile de consum in luna mai 2021 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflatiei de la inceputul anului (mai 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,1%. Rata anuala a inflatiei in luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 este 3,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele…

- Banca Mondiala si-a imbunatatit, marti, estimarile privind evolutia economiei Romaniei, atat pentru anul acesta cat si pentru anul viitor, in conditiile in care se asteapta ca economia mondiala sa inregistreze in 2021 cea mai puternica crestere din ultimii 80 de ani. Conform celei mai recente editii…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,16% la sfarsitul lunii aprilie, in scadere cu 0,17 puncte procentuale fata de luna martie si in crestere cu 0,26 de puncte procentuale fata de luna aprilie a anului trecut, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 38.400 in primul trimestru din 2021, in crestere cu 2.800 fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,79% in primele trei luni din…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 38.400 in primul trimestru din 2021, in crestere cu 2.800 fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,79% in primele trei luni din acest an,…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost, in trimestrul I al acestui an, 38.400, in crestere cu 2.800 fata de trimestrul anterior, iar rata locurilor de munca vacante a fost 0,79%, in crestere cu 0,06 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica…