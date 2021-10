Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 507728 din 20 septembrie 2021 ACTIVITATI PENTRU PREVENIREA SI LIMITAREA INFECTARII CU VIRUSUL COVID ndash; 19 Politistii bacauani continua activitatile desfasurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte institutii implicate, sub autoritatea Institutiei Prefectului, in contextul prevenirii si…

- Cazurile de infectare cu noul coronavirus raportate in prezent nu sunt generate de inceperea scolii cu prezenta fizica, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Precizarea a fost facuta in contextul creșterii numarului copiilor testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. „Cazurile de infectare…

- Premiera in Romania! In aceasta dimineața, un bebeluș de nici doua saptamani a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, la Iași. Așadar, copilul a devenit cel mai mic pacient infectat cu SARS-CoV-2. Iata cum a fost posibil și in ce stare se afla acum nou-nascutul!

- Cetațenii bacauani, unitațile economice din cartiere și mijloacele de transport in comun au fost in vizorul forțelor de ordine, in cadrul activitatilor de astazi, 02 septembrie a.c. care au avut ca scop prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Activitațile preventive au fost organizate…

- Noul an școlat va incepe la data de 13 septembrie, cu prezența fizica pentru toți elevii. Miniștrii Educației și Sanatații lucreaza la un ordin comun. Acesta va fi semnat astazi, 1 septembrie, și va reglementa activitatea in școli. Cele doua scenarii care se vor aplica de luni, 13 septembrie, pentru…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare, potrivit careia copiii de pana la 6 ani nu mai au nevoie de test negativ pentru Covid la revenirea in țara. „La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifica și vor avea urmatorul cuprins: ,,d) copiii cu varsta mai mica sau…

- Potrivit Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) se observa un trend crescator in 20 de țari, intre care nu se regasește și Romania. In cele mai afectate state, cea mai mare creștere a ratei de infectare a fost raportata in randul tinerilor de 15-24 ani, in timp ce la persoanele…

