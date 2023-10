Stiri pe aceeasi tema

- Este transferul momentului in fotbalul romanesc! Dorin Rotariu, liber de contract inca din luna august 2023, moment in care s-a desparțit de Ludogorets, a fost prezentat oficial, in urma cu puțin timp, la FCSB. Fostul mijlocaș de la Dinamo este noul jucator al "roș-albaștrilor".

- Dupa ce a anunțat ca vrea sa intareasca departamentul ofensiv, Gigi Becali și-a gasit primul transfer: Dorin Rotariu (28 de ani). Nemulțumit de Tavi Popescu, patronul FCSB a cautat o extrema dreapta și l-a ales pe Dorin Rotariu, liber de contract din august, cand a plecat de la Ludogoreț. Dorin Rotariu…

- Sambata, de la Timișoara, Marcel Ciolacu s-a declarat public primul șef al Guvernului Romaniei care acuza ca e șantajat de industria jocurilor de noroc. Sa stea la coada! Prin complicitatea clasei politice, pacanele și pariurile au luat prizoniere segmente ale societații și au dereglat instrumente…

- Liber de contract, Dorin Rotariu (28 de ani) se antreneaza cu Poli Timișioara, echipa aflata in Liga 3. Extrema dreapta s-a desparțit de Ludogorets și cauta in continuare un angajament in strainatate. Intre timp, el se antreneaza alaturi de Poli Timișoara, dupa cum a anunțat Iosif Rotariu, unchiul lui…

- Un teribil accident de circulație a avut loc vineri dimineața in localitatea Lețcani. In imaginile suprinse de camerele de supraveghere se observa momentul in care un TIR spulbera cu viteza sensul giratoriu, lovește 2 mașini dupa care se rastoarna.

- La Insula Iubirii au participat tot felul de oameni, care au dovedit ca sunt cu adevarat personaje ce nu vor fi uitate nici dupa terminarea competiției. Printre ei s-a numarat și Andreea din sezonul 4, care a devenit celebra cu „șlarfii” ei din Grecia. Ce mai face acum și ce s-a ales de ea dupa […]…

- Dorin Rotariu (28 de ani) se afla in discuții cu UTA și ar putea reveni in SuperLiga dupa 6 ani. Mircea Rednic, antrenorul aradenilor, a anunțat ca a discutat cu extrema dreapta, care mai spera sa prinda și un contract in strainatate. Daca nu va reuși, Rotariu e așteptat la UTA. Dorin este liber de…

- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre noutațile din lot inaintea duelului cu Petrolul. Dinamo - Petrolul este programat sambata, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Andrei Burca nu și-a ascuns interesul pentru…