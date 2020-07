S-au folosit de pandemie! Au înnebunit lumea. Adina Alberts trage semnalul de alarmă Ea susține ca problemele generate de pandemie au fost folosite de anumite grupuri pentru a promova idei extremiste și periculoase. ”Sunteți la curent cu ce se intampla in SUA?! Parca a innebunit lumea! Acțiunile disproporționate ale mișcarii civice Black Lives Matter vis a vis de omorarea din culpa, in timpul arestarii, a unui traficant de droguri-hoț-recidivist, statuile satanice care troneaza la loc de cinste in Detroit, Michigan și in Little Rock, Arkansas, mișcarile de strada și revoltele. Este o ingrijorare imensa și pentru noi, sau ar trebui sa fie! Cu toții știm ca daca SUA “stranuta”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

