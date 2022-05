Stiri pe aceeasi tema

- Numarul investițiilor noi și al proiectelor de construire de ferme bio și zootehnice, in valoare de 300 de milioane de euro, a inregistrat o creștere cu 75% in primele patru luni din 2022 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, potrivit IBC Focus.

- Programul național de investiții Anghel Saligny aduce 253 de milioane de euro in Maramureș. „Așa cum am promis, punem investițiile in prim-plan! Guvernul Ciuca a alocat 1.253.058.471 lei (aproximativ 253 milioane de euro) județului Maramureș prin programul național de investiții Anghel Saligny. -716.033.412…

- VIDEO Ministrul Mediului: Terenurile agricole degradate vor intra in Programul national de impadurire Terenurile agricole degradate si terenurile agricole de slaba calitate vor intra in Programul national de impadurire, iar noii proprietari de paduri vor primi, vreme de 20 de ani, o prima de sechestrare…

- Uniunea Europeana a exportat anul trecut produse agricole in valoare de 196,9 miliarde de euro si a importat produse agricole in valoare de 150 de miliarde de euro, rezultand un surplus de 46,9 miliarde de euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au urcat cu 141,7% in 2021, la 7,251 miliarde miliarde de euro, comparativ cu 3,005 miliarde de euro in anul anterior, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis luni Agerpres. Cel mai mare numar de societati cu participare…