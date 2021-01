S-au descoperit erori ”ciudate” la mai multe direcții ale ASF! Noua conducere a luat măsuri Noua conducere a Autoritații de Supraveghere Financiara(ASF) a identificat erori majore in documente oficiale prezentate de angajații mai multor Direcții membrilor Consiliului. Erori "ciudate"ar fi fost identificate atat in documente venite dinspre cele trei sectoare supravegheate (asigurari, piața de capital și pensii private) cat și in notele emise de Direcția Juridica. Exista suspiciuni ca respectivele erori ar fi fost strecurate intenționat, pentru a da posibilitatea firmelor supravegheate și vizate de respectivele documente sa conteste cu succes eventuale decizii care le-ar dezavantaja.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

