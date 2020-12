S-au deschis urnele! România votează pentru un nou Parlament Conform Autoritatii Electorale Permanente, numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 octombrie este de 18.981.242, cu 2.012 mai putini fata de ultima informare, realizata la sfarsitul lunii septembrie. In strainatate, un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri de inregistrare pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare. Cele mai multe cereri au venit de la romanii din Marea Britanie - 9.224, Germania - 5.772, Italia - 3.378, Spania - 3.338, Franta - 2.769. Peste 1.000 au fost depuse de romanii din Belgia, Olanda,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

