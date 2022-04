Stiri pe aceeasi tema

- 185 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 72 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 2 379 de teste. Din numarul total de cazuri cinci sunt asociate cu contact in afara țarii: trei din Ucraina (inclusiv trei refugiați), cate unul din Romania…

- Date statistice COVID-19 din 20.03.2022: – Total persoane confirmate: 52802 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 66 – Total persoane vindecate: 50745 – Total decese: 1269 – Decese in ultimele 24 h: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 442948 – Total teste PCR: 344557 – Total teste rapide: 98391 –…

- Pandemia de Covid-19 nu a disparut din județul Suceava, insa incidența se menține scazuta. Vineri, rata de infectare a fost de 2,21 de cazuri la mia de locuitori, cu 476 de cazuri active. Numarul de cazuri noi de infectare in 24 de ore a fost de 75 de persoane, din 1.153 de persoane ...

- Rata de incidența COVID a ajuns, miercuri, 15,49 cazuri la mia de locuitori in municipiul Constanța, cu 4789 de infectari inregistrate in ultimele 14 zile. La nivelul județului Constanța incidența a depașit 10 cazuri la mie (10,08), dupa ce alte 919 infectari au fost raportate in ultima zi. La nivel…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 1.219 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 2.663 teste, dintre care 1.433 teste rapide. Rezulta astfel o rata de pozitivare de 46%. In Timisoara au fost raportate 668 cazuri. In Timis, 340 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…

- 873 de noi infectari COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in județul Constanța, care a ajuns la o rata de incidența de 5,39 cazuri la mia de locuitori. La nivel național au fost raportate 19.105 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, ceea ce reprezinta un record absolut de la inceputul…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 940 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 5.326 teste, dintre care 2.395 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate cazuri. In Timis, 221 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele…

- Date statistice COVID-19 din 16.01.2022: – Total persoane confirmate: 35608 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 197 – Total persoane vindecate: 33524 – Total decese: 1134 – Decese in ultimele 24: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 376672 – Total teste PCR: 309166 – Total teste rapide: 67506 –…