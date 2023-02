Senatul a adoptat, saptamana trecuta un proiect legislativ initiat de parlamentari de la PNL care prevede ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Proiectul vizeaza asigurarea unui regim de circulatie in strainatate pentru minorii peste 16 ani, “regim care sa raspunda drepturilor si indatoririlor actuale”. potrivit legislatiei in vigoare, cetatenii minori romani, fara a se face distinctie, pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali. Insa, exista companii…