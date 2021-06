S-a urcat înarmat cu un cuțit pe acoperișul unui bloc cu șase etaje și s-a aruncat în gol Scene șocante, in aceasta dupa amiaza, in fața unui bloc din Arad. Autoritațile au intrat in alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat ca un barbat de 32 de ani s-a urcat pe acoperișul unui bloc cu șase etaje și amenința ca se va sinucide. Acesta avea in mana un cuțit și a […] Articolul S-a urcat inarmat cu un cuțit pe acoperișul unui bloc cu șase etaje și s-a aruncat in gol a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

