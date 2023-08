Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Petrolului, Claudiu Tudor, 38 de ani, spune ca „lupii” sunt pregatiți de derby-ul de sambata seara cu Dinamo (21:45), vin pentru victorie, „dar decat nimic, e buna și o remiza”. Dinamo o va intalni sambata seara pe Petrolul Ploiești, pe stadionul „Arcul de Triumf”, de la ora 21:45, o confruntare…

- Dinamo - Petrolul, programat sambata, de la ora 21:45, se va juca pe arena Arcul de Triumf. „Cainii” ar fi vrut pe Arena Naționala, dar au fost refuzați. Dinamo e pe val in Superliga. A legat doua victorii, iar conducerea vrea sa profite de elan. Șefii „cainilor” au incercat sa inchirieze Arena Naționala…

- Dinamo a obtinut prima victorie de la revenirea in prima liga, dupa ce s-a impus cu scorul de 1-0 in fața celor de la FC Botosani, luni seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Diferenta a fost facuta de autogolul portarului Razvan Ducan, din minutul 90+5, care a deviat in propria poarta centrarea lui…

- Dinamo Bucuresti a obtinut prima sa victorie de la revenirea in Superliga de fotbal, 1-0 (0-0) cu FC Botosani, luni seara, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'', intr-un meci din etapa a cincea.Diferenta a fost facuta de autogolul portarului Razvan Ducan (90+5), care a deviat in propria poarta centrarea…

- Mijlocasul grec Panagiotis Tachtsidis a semnat vineri cu echipa CFR Cluj, a anuntat gruparea clujeana pe pagina oficiala de Facebook.„Bun venit, Panagiotis Tachtsidis! Suntem bucurosi sa va anuntam ca internationalul grec, Panagiotis Tachtsidis, este noul mijlocas al echipei noastre, conform Mediafax.…

- Negocierile privind solicitarea echipei FCSB de a disputa meciului din Superliga cu Dinamo București pe Stadionul Steaua au ajuns in impas, partida urmand sa se desfașoare cel mai probabil pe Stadionul „Arcul de Triumf”. CSA Steaua a emis un comunicat in

- E oficial: Dinamo debuteaza in Superliga impotriva Universitații Craiova pe „Arcul de Triumf”, dupa ce s-a rezolvat problema sistemului VAR pe noul stadion din București. E considerat un meci cu grad de risc ridicat, astfel ca biletele vor fi vandute nominal. Dinamo - CSU Craiova se disputa luni, 17…