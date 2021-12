S-a stins unul dintre cei mai mari experţi din lume în domeniul ştiinţelor naturale Unul dintre cei mai mari experti din lume in domeniul stiintelor naturale si al conservarii, naturalistul american Edward O. Wilson, supranumit un “Darwin al zilelor noastre”, a murit, duminica, la varsta de 92 de ani in Massachusetts, a anunțat fundatia acestuia intr-un comunicat, potrivit Reuters. Alaturi de naturalistul britanic David Attenborough, Wilson era considerat unul dintre cei mai mari experti din lume in domeniul stiintelor naturale, dar și in furnici, fiind descoperitorul a peste 400 de specii din aceste insecte. A fost recompensat de doua ori cu premiul Pulitzer si a popularizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

