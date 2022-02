Palermo e in doliu, dupa ce Maurizio Zamparini, patronul cel mai iubit, dar și cel mai contestat al echipei siciliene s-a stins azi din viața. Maurizio Zamparini, care cedase acțiunile clubului in 2019, in incercarea de a evita zadarnic falimentul. Avea 80 de ani și in decembrie fusese operat de peritonita, la Udine. „Zampa” a fost și președintele a doi romani ce au trecut pe la squadra rosanera, Paul Codrea și Dorin Goian. ...