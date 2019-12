Stiri pe aceeasi tema

- Poate e unul dintre cele mai controversate filme intrate in cinema, ținand cont de cum s-a imparțit lumea in a critica debutul cinematografic 5GANG, insa asta nu impiedica filmul „5GANG: Un altfel de Craciun” sa stabileasca un record de vanzari de bilete in avans. Filmul a inregistrat 10.000 de bilete…

- Co-fondatorul Uber Travis Kalanick a demisionat din consiliul de administratie si si-a vandut toate actiunile la compania de ride-sharing, pentru a se concentra pe infiintarea unor "bucatarii fantoma" pentru servicii de livrare a mancarii. Kalanick, care a contribuit la fondarea Uber in 2009…

- Surpriza pentru Mariah Carey, la 50 de ani. Artista a urcat, pentru prima data in 25 de ani, pe prima treapta a topului Billboard Hot 100 cu cel mai indragit cantec de Craciun al ei. Tot ce iși dorea de Craciun era ca piesa ei All I Want For Christmas Is You sa ajunga in topuri in... View Article

- BALONUL DE AUR // Leo Messi (32 de ani) a caștigat al șaselea trofeu din cariera și a devenit cel mai titrat fotbalist din istorie! Celelalte disctincții au venit in anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2015. Lionel Messi a devenit lider solitar in ierarhia Baloanelor de Aur caștigate, devansandu-l pe Cristiano…

- Filmul de animație „Regatul de gheața II”, o producție Walt Disney Animation Studios, a avut premiera vineri, 22 noiembrie, iar entuziasmul general pentru noul film s-a reflectat și in incasari, care s-au aliniat, și in Romania, trendului record din Statele Unite. Debutul „Frozen II” s-a dovedit a fi…

- Imediat dupa succesul inregistrat odata cu lansarea single-ului „everything I wanted”, Billie Eilish primește inca o veste buna – superstarul de doar 17 ani primește 6 nominalizari la premiile Grammy, devenind cel mai tanar artist din istorie nominalizat la cele mai importante categorii – Record of…

- Filmul "Maleficent: Suverana Raului/ Maleficent: Mistress of Evil", regizat de Joachim Rønning, cu Angelina Jolie și Michelle Pfeiffer in distribuție, se mentine pe primul loc in box office-ul romanesc, pentru al doilea weekend consecutiv, cu incasari de 1.106.496 lei, potrivit Cinemagia, scrie Mediafax.Filmul…

- Eliud Kipchoge a alergat maratonul in 1h 59 min. 40 sec., cu doua minute mai putin decat propriul sau record mondial, de 2h 01 min. 39 sec., stabilit in conditii omologate la Berlin anul trecut. El a fost ajutat de 41 de "iepuri" pana la 500 m inainte de linia de sosire, care au alergat in…