Stiri pe aceeasi tema

- Liga 3, Seria 9, in prima etapa: derby de Alba CSU Alba Iulia – Industria Galda, ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir – Avantul Reghin Federația Romana de Fotbal a stabilit programul Ligii 3, ediția 2023/2024, iar cele 4 formații din Alba, componente ale Seriei 9, vor juca, peste…

- Vineri, Federația Romana de Fotbal a stabilit programul ediției de campionat 2023-2024 a Ligii a III-a ce va debuta pe 26 august. Repartizate in Seria 1 a campionatului, cele trei divizionare C ale Bacaului vor incepe campionatul astfel: Aerostar și FC Bacau acasa, intalnind pe CSM Vaslui, respectiv…

- Cele 4 formații din Alba, tot in Seria 9 din Liga 3, una extrem de tare, in ediția 2023/2024! Alaturi de Gloria Bistrița și ACS Mediaș CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 echipe din Alba vor activa tot in Seria 9 a Ligii 3 in ediția 2023/2024,…

- Zilele trecute, la sediul Asociației Județene de Fotbal Prahova a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului Ligii A Prahova, ediția 2023-2023, competiție care va debuta la jumatatea acestei luni.

- Liga 4 de fotbal din Alba, start in 26-27 august: Programul primei etape Liga 4 de fotbal din Alba, start in 26-27 august: Programul primei etape Ediția 2023-2024 a Ligii 4 de fotbal din Alba va incepe in weekend-ul 24-25 august. „Țintarul” turului de campionat a fost stabilit, joi dupa amiaza, la sediul…

- FRF a organizat joi, 20 iulie, tragerea la sorți pentru programul jocurilor noii ediții a Ligii a II-a de fotbal. Noul sezon de Liga a II-a e programat sa inceapa la 5 august, dar nu este exclus sa debute mai devreme cu o zi sau doua, in funcție de cum decid deținatorii de drepturi tv […]

- Țintarul noii ediții a Ligii a 2-a a fost stabilit, astazi, la sediul Federației Romane de Fotbal. Stagiunea 2023 – 2024 este programata sa inceapa in week-end-ul 4-6 august. Chindia Targoviște va debuta in noul campionat, acasa, in compania lui CSA Steaua București. In runda a doua a intrecerii, dambovițenii…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, incepe viitoarea ediție a Diviziei A1 cu doua partide acasa, in noua Sala Polivalenta din Blaj, CSM București, in 7 octombrie, in runda secunda deținatoarea titlului primind vizita formației CSO Voluntari. Cele mai grele confruntari vor fi la finalul turului, acasa…