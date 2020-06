S-a stabilit modul de desfășurare pentru turneele finale din Divizia A la handbal Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis, ieri, modalitatea de desfașurare a turneelor finale din Divizia A, care conteaza pentru promovarea in Liga Naționala. Practic, este vorba despre o comasare a turneelor semifinale și a celor finale intr-unul singur. Echipele care au incheiat pe primele doua poziții in cele patru serii preliminare, conform clasamentului de la momentul intreruperii campionatului, din luna martie, vor fi imparțite in doua grupe de cate patru formații fiecare. Se va juca dupa sistemul „fiecare cu fiecare”, iar primele doua clasate din fiecare grupa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

