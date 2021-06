S-a spus ADEVĂRUL din spatele caselor vândute cu 1 euro în Italia Casele vandute cu un euro in satul Mussomeli din Sicilia și multe alte sate sau orașele uimitoare din Italia ar putea parea un vis implinit. Orașe mici, romantice, priveliști uluitoare și mancare buna. Și o casa cumparata cu bani de cafea. Totuși, in mod surprinzator, prea puțini italieni sunt interesați de aceasta oferta, relateaza BBC. „A fost dintotdeauna visul meu sa ma mut in Italia. Cand am auzit de oferta caselor cu un euro, m-am gandit ca este șansa mea sa traiesc in Italia. Se scurgea apa prin acoperiș, erau crapaturi in pereți. Daca nu era vanduta cu un euro, ar fi fost doar o alta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casele vindute cu un euro in satul Mussomeli din Sicilia și multe alte sate sau orașele uimitoare din Italia ar putea parea un vis implinit. Orașe mici, romantice, priveliști uluitoare și mincare buna. Și o casa cumparata cu bani de cafea. Totuși, in mod surprinzator, prea puțini italieni sint interesați…

- Casele vândute cu un euro în satul Mussomeli din Sicilia și multe alte sate sau orașele uimitoare din Italia ar putea parea un vis împlinit. Orașe mici, romantice, priveliști uluitoare și mâncare buna. Și o casa cumparata cu bani de cafea. Totuși, în mod surprinzator, prea…

- Casele vandute cu un euro in satul Mussomeli din Sicilia și multe alte sate sau orașele uimitoare din Italia ar putea parea un vis implinit. Orașe mici, romantice, priveliști uluitoare și mancare buna. Și o casa cumparata cu bani de cafea. Totuși, in mod surprinzator, prea puțini italieni sunt interesați…

- Castiglione di Sicilia este situat in apropiere de muntele Etna, in apropiere de Taormina si de plajele coastei estice a Siciliei. Majoritatea caselor se afla in zonele cele mai vechi ale orasului. Aproximativ jumatate sunt ruine si vor fi vandute la pretul simbolic de 1 euro. Restul sunt intr-o stare…

- Castiglione di Sicilia este situat in apropiere de muntele Etna, in apropiere de Taormina si de plajele coastei estice a Siciliei. Majoritatea caselor se afla in zonele cele mai vechi ale orasului. Aproximativ jumatate sunt ruine si vor fi vandute la pretul simbolic de 1 euro. Restul sunt intr-o stare…

- Doi functionari din Sicilia, in sudul Italiei, si un lucrator extern au fost arestati, iar consilierul pentru probleme de sanatate al guvernului regional este anchetat pentru falsificarea datelor privind pandemia de coronavirus pe care trebuiau sa le comunice pentru ca autoritatile

- Procurorii din regiunea Piemont din nordul Italiei au anunțat luni ca au confiscat un lot de 393.600 de vaccinuri anti-Covid dezvoltate de AstraZeneca ca urmare a decesului unui barbat la cateva ore dupa ce a fost inoculat, relateaza Reuters . Anunțul magistraților italieni reprezinta o noua lovitura…

- Italia a fost prima țara europeana devastata de pandemia de COVID-19, iar acum țara se pregatește pentru un nou lockdown. In cateva insule ale țarii virusul nu a ajuns, insa, deloc. Locuitorii spun ca pandemia tot le-a afectat viața, scrie CNN. Pe langa teama legata de virus, economia a avut și ea de…