Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 21..24 de grade in nordul țarii, 22..25 de grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate 25 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala. In…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 16..19 grade in nordul țarii, 17..20 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la 21 grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția nord. Presiunea atmosferica va fi ridicata. © Screenshot…

- CHIȘINAU, 3 iunie - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 15..18 grade in nordul țarii, 16..19 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la 20 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi ridicata. In…

- CHIȘINAU, 26 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +21..+24 de grade in nordul țarii, +22..+25 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +17..+20 de grade in nordul țarii, +18..+21 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +22 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția sud-est. Presiunea atmosferica va fi ridicata.…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +5..+8 grade in nordul țarii, +6..+9 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +10 grade Celsius. Cerul va fi posomorat, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi scazuta. In…

- CHIȘINAU, 3 apr – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +10..+13 grade in nordul țarii, +11..+14 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +15 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Luni, 22 martie, sunt posibile precipitații slabe, inclusiv sa fulguiasca puțin, in unele raioane din nord. In aceasta regiune, cerul va fi acoperit de nori pe parcursul zilei. © Sputnik / Mihai CarausParcul Cișmigiu București pe vreme de pandemie - Foto14 In raioanele…