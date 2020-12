S-A SEMNAT! 13 noi trenuri de metrou de 500 de milioane de lei vor circula pe Magistrala 5

Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex si Alstom au incheiat contractul de achiziție pentru noile trenuri Magistrala 5. Foto: Razvan Stancu. Metrorex si Alstom au încheiat contractul de achiziție pentru noile trenuri de metrou care vor circula pe M5, tronsonul Drumul Taberei-Iancului. Potrivit unui comunicat…

- Contractul de achizitie pentru noile trenuri de metrou ce vor circula pe Magistrala 5 Drumul Taberei a fost semnat intre Metrorex si Alstom, informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (MTIC).

- "Astazi, in prezenta ministrului Lucian Bode, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor s-a semnat intre Metrorex si Alstom contractul ce are ca obiect achizitia de ”Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei – Iancului”. Contractul…

- Contractul privind achiziția de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei – Iancului a fost semnat, miercuri, de Metrorex și Alstom, in prezența ministrului Transporturilor,...

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a semnat, miercuri, contractul pentru etapa a doua a proiectului Platformei Multimodale a portului Galati.Aceasta etapa consta in modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale, potrivit agerpres.ro.…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a semnat, miercuri, contractul pentru etapa a doua a proiectului Platformei Multimodale a portului Galati. Aceasta etapa consta in modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale. "Este vorba despre modernizarea…

- Timpii de asteptare in statii pe magistrala de metrou Drumul Taberei sunt in prezent de 6 minute, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la postul public de televiziune."Noi acolo avem 6 trenuri. Am alocat 10 trenuri din cele 82 de trenuri…

- Timpii de asteptare in statii pe magistrala de metrou Drumul Taberei sunt in prezent de 6 minute, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la postul public de televiziune. "Noi acolo avem 6 trenuri. Am alocat 10 trenuri din cele 82 de…