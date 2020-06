Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii și localinicii din Miercurea Ciuc au fost avertizați, vineri seara, prin mesaj Ro-Alert privind prezența unui urs in oraș, in Dealul Șumuleu, langa partia de schi.Potrivit ISU Harghita, a fost semnalata prezența unui urs, in Miercurea Ciuc, Dealul Șumuleu, zona partiei de schi, scrie…

- In noaptea de sambata spre duminica a avut loc un incendiu violent la un adapost de animale in localitatea Bardesti. In jurul orei 01:15 minute, ISU Mureș a fost solicitat sa intervina la un incendiu de acoperiș la o anexa in localitatea Bardești. S-au deplasat la locul intervenției pompierii militari…

- Reintoarcerea in unitațile de invațamant preuniversitar pentru 2 saptamani este prevazuta numai pentru din ani terminali: clasa a VIII-a, clasele a XII-a și a XIII-a, precum și pentru elevii absolveți de școali profesionale sau postliceale. Prezența tinerilor in școli este opționala. Decizia finala…

- Noul coronavirus a facut inca trei victime in Romania, a transmis cu puțin timp in urma Grupul de Comunicare Strategica. Bilantul ajunge, astfel, la 1.144 de persoane care au pierdut lupta cu COVID-19. Ultimele victime aveau varste cuprinse intre 45 și 73 de ani și aveau și alte afecțiuni asociate.…

- In județul Harghita, numarul celor intrați in șomaj tehnic a crescut de 3 ori in luna aprilie, fața de luna martie, a declarat directorul executiv al AJOFM Harghita, Tiberiu Panescu: 1991 de angajatori au depus cereri pentru acordarea de șomaj tehnic, la un numar de 14.387 de persoane. Pana pe 20 mai,…

- Potrivit ISU Harghita in cursul nopții a fost semnalata prezența unor urși in comuna Voșlabeni, respectiv intre Odorheiu Secuiesc și Polonița. Populația a fost avertizata prin mesaje Ro Alert. La fața locului s-a deplasat un echipaj al jandarmilor și un echipaj SMURD. Bianca Tomuț Sursa articolului:…

- Au fost 5 victime, din care 1 incarcerata in accidentul de pe DJ 182 B intre Tugheș și Mireșu Mare. Au intervenit un echipaj de descarcerare de la Punctul de lucru Somcuta Mare, 1 echipaj de prim ajutor EPA SMURD de la aceeasi subunitate, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Somcuta Mare…

- Politistii harghiteni au intocmit un dosar penal pentru fals in declaratii si uz de fals pe numele unui tanar din Gheorgheni, care a prezentat o adeverinta falsa de angajare, pentru a-si motiva deplasarea. Potrivit reprezentantilor IPJ Harghita, tanarul a fost si legitimat de politisti, vineri, pe raza…