Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza sanitara, autoritatile din Marea Britanie impun o noua serie de restrictii, care vizeaza in special persoanele cu antecedente penale care vin in țara, dar și pentru cetațenii UE care locuiesc in Regatul Unit și savarșesc infracțiuni cu condamnare de peste un an. Ministerul de Interne…

- Permisul suspendat pana in 2024 și o amenda de 20.880 lei sunt cele mai mari sancțiuni date vreodata unui șofer, primite de un tanar de 20 de ani din orașul Siret, județul Suceava, anunța Ministerul...

- Ion Țiriac unul dintre cei mai importanți oameni ai sportului romanesc și al mediului de afaceri, incaseaza o suma mult peste media pensiilor din Romania. Fostul tensimen la CS Dinamo, nascut la Brașov, a adunat de-a lungul timpului o avere uriașa, fiind in prezent unul dintre cei mai bogați oameni…

- Garda nationala maritima tunisiana a zadarnicit 19 tentative de emigrare ilegala intr-o singura noapte, sambata spre duminica, interceptand in total 246 de migranti, majoritatea tunisieni, a anuntat luni Ministerul de Interne al Tunisiei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Ambarcatiunile detectate…

- Apoximativ 100.000 de oameni au ieșit pe strazile din Minsk pentru a protesta fața de frauda electorala și violențele Poliției, scrie AFP. 250 de manifestanți au fost arestați pentru folosirea simbolurilor opoziției, a anunțat Ministerul de Interne din Belarus.

- Ministerul de Interne din Belarus a anuntat sambata retinerea a zeci de persoane cu o zi inainte in timpul demonstratiei impotriva a ceea ce ele afirma ca au fost alegeri furate, informeaza dpa potrivit Agerpres. Aproximativ 40 de manifestanti au fost retinuti vineri, dar doar jumatate dintre acestia…

- India a raportat duminica 78.761 noi cazuri de coronavirus in 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record mondial, potrivit france24 Precedentul record fusese stabilit la 17 iulie de SUA, care inregistrasera 77.638 noi contagieri, potrivit datelor coroborate de AFP. India este oficial cea de-a treia…

- Firma de paza „Publica Guard“ pe care primaria Targu-Jiu vrea sa o infiinteze pentru a incadra politistii comunitari ramasi pe dinafara nu a fost avizata de Ministerul de Interne, care se pare ca a cerut Curtii de Conturi sa-i verifice legalitatea. P...