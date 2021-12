Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis vineri, 10 decembrie, un avion de lupta pentru a escorta un aparat militar american de recunoastere, care zbura deasupra Marii Neagre, a anuntat agentia oficiala de presa TASS, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova. La 10 decembrie 2021, dispozitivele ruse de control al spatiului…

- Ministerul Apararii din Belarus a protestat fata de ceea ce a numit intrari repetate in spatiul aerian belarus ale unui avion ucrainean, transmite Reuters preluat de news.ro Relatiile dintre cele doua tari s-au prabusit de anul trecut, cand Rusia a fost de partea presedintelui belarus Alexandr…

- Trei sute optzeci de persoane au fost evacuate din Afganistan, printre care cetateni din Rusia, Kargazstan, Belarus si Ucraina, in urma ordinelor presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Moscova, citat de DPA. Potrivit unui comunicat, trei avioane militare…

- Incident grav la Marea Neagra, in apropierea Peninsulei Crimeea. Un avion militar britanic a fost interceptat și indepartat din apropierea teritoriului anexat ilegal de Moscova de un avion al aviației ruse. Imaginile au fost facute publice de catre Ministerul Apararii de la Moscova. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Apararii rus a acuzat marti SUA de crearea unei forte militare multinationale in Marea Neagra in apropierea coastelor Rusiei, ceea ce Moscova considera a fi un ''factor destabilizator'' in regiunea limitrofa Ucrainei, consemneaza agentia EFE. ''Sunt actiuni neplanificate ale fortelor…

- Rusia se îndreapta spre excluderea talibanilor de pe lista organizațiilor extremiste, a declarat joi președintele Vladimir Putin, la o zi dupa discuțiile la nivel înalt dintre Moscova și noii conducatori ai Afganistanului, relateaza Reuters. Rusia a etichetat talibanii drept „organizație…

- G20, care grupeaza 20 dintre cele mai puternice tari din lume, trebuie 'sa-si impuna conditiile' pentru recunoasterea regimului taliban, in special 'egalitatea dintre barbati si femei' in Afganistan, unde continua evacuarile umanitare, a pledat marti presedintele francez Emmanuel Macron, citat de…

- Un șef al spionilor ruși a acuzat joi Marea Britanie ca minte și ca încearca sa distraga atenția de la alte probleme dupa ce poliția britanica a spus ca un al treile rus suspect a fost identificat în tentativa de ucidere cu Noviciok a fostului agent dublu Sergei Skripal în 2018, relateaza…