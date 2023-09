Stiri pe aceeasi tema

- Inceperea noului an școlar a dus la apariția unui nou val de Covid-19. Alexandru Rafila a declarat ca Romania a ajuns la 2.000 de cazuri pe zi, insa se așteapta ca cifra sa mai scada in urmatoarea perioada. „A revenit si in Romania, ca si in alte tari. In momentul de fata avem circa 2.000 […] The post…

- Ministrul Rafila dorește inființarea unor centre de dezintoxicare regionale pentru adolescenții dependenti de droguri . In prezent, in Romania sunt doar doua astfel de centre. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat marti, referitor la tema combaterii consumului de droguri in scoli, ca este…

- Primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia a revenit in tara, in noaptea de marti spre miercuri, din Austria. Este un pompier de 28 de ani din Bucuresti. Alti 11 pacienti raniti in acelasi eveniment sunt inca tratati in strainatate. Intr-o postare pe Facebook , premierul…

- Radu, unul dintre pompierii raniți la Crevedia transferat in strainatate, a fost externat. El s-a numarat printre salvatorii care au suferit arsuri, dupa exploziile de la stația de GPL din Dambovița . Unul dintre pompierii raniți la Crevedia a fost externat Pompierul a fost tratat de medicii unui spital…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vrea sa acceseze 450 milioane de euro de la Banca Mondiala, pentru programul „Hrana buna si sigura pentru pacienti” care sa fie implementat in 252 de spitale din Romania, care cu acesti bani vor reabilita propriile bucatarii care le vor oferi mancare…

- Ministerul Sanatatii a lansat un program pentru imbunatatirea calitatii hranei in spitale . ”Hrana buna si sigura pentru pacienti” va fi implementat in 252 de unitati spitalicesti din Romania. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a anuntat ca vrea sa acceseze 450 milioane de euro de la Banca Mondiala,…

- In prezent, Romania are circa 30 de paturi pentru marii arși și va ajunge la 50, inclusiv paturi pediatrice, dupa finalizarea proiectului de extindere a infrastructurii, a anunțat ministrul Sanatații. „Sunt in curs de extindere centre de mari arsi la Bucuresti, Targu Mures si Timisoara, ultimul fiind…

- Ministrul Sanatații a declarat ca Planul național de combatere a cancerului a fost intarziat, deoarece nu putea fi aplicat in forma actuala. Totuși, acesta ar putea deveni funcțional prin aprobarea chiar saptamana viitoare a unei ordonanțe de guvern prin care sa fie puse in aplicare programele de…