S-a redus termenul de eliberare a pașaportului simplu Termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic este, in prezent, in medie, de 5 zile lucratoare. Instituția Prefectulului județului Bacau a anunțat ca necesitatea asigurarii unui serviciu public de calitate, in contextul epidemiologic actual, in care a fost inregistrat un numar mai mic de cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, comparativ cu anii trecuți, alaturi […] Articolul S-a redus termenul de eliberare a pașaportului simplu apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Slanic Moldova are, din aceasta saptamana, primul camin pentru persoane varstnice, „Constantin Senior Resort”, amenajat și deschis de familia Popa in structurile fostei Pensiuni Montana de la intrarea in stațiune. Noul așezamant, o locație de patru stele, a fost inaugurat și sfințit la sfarșitul…

- Dintre toate aspirațiile propuse, intalnirea cu Dumnezeu pare a fi cea mai grea realizare a omului modern. Mereu pe fuga, teribil atins de graba vremii și a vremurilor in care traiește, tensionat și plictisit peste masura, desparțit de a sa inima mai tot timpul, nu pare a se deosebi prea mult de omul…

- PSD este marele caștigator al alegerilor din județul Bacau. Atat la votul politic – a obținut cel mai mare scor pentru Consiliul Județean, dar și la votul uninominal: a caștigat președintele CJ și marea majoritate a primariilor din județ – 63 din 93. Noul președinte al CJ este Valentin Ivancea (PSD).…

- Pana la sfarșitul lunii, bacauanii care s-au inscris in Programul „Casa Eficienta Energetic” trebuie sa depuna dosarele pentru obținerea unei finanțari de la stat. Termenul a inceput din 15 septembrie, cand au fost publicate listele cu solicitanții validați. Pe langa cererea pentru prima energetica,…

- Centrul de Cultura „George Apostu” organizeaza, in zilele de 10 si 11 septembrie, o noua intalnire din seria „Provocari colocviale”, de data aceasta, in prim plan fiind dramaturgia romaneasca actuala și prelungirea fireasca a acesteia in cadrul artelor spectacolului – reprezentația teatrala. Tema aleasa…

- O echipa de profesori de la Colegiul Național ”Gheorghe Vranceanu” Bacau formata din Marinela Bușteaga (profesor de chimie), Nadia Savin (profesor de chimie), Delia Pintilie (profesor de fizica) și consilierul școlar Elena Laura Duța au participat in perioada 23 august – 5 septembrie 2020 la Școala…

- In perioada 04-06 septembrie a.c., sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost continuate actiunile de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, impuse pentru prevenirea raspandirii Sars-Cov-2. La acțiunile desfașurate in acest sfarsit de saptamana, pe raza județului, au participat,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) spune ca nu va deschide circulația pe brațul vestic al Centurii Bacaului deoarece mai are de lucrat la parcarea de la intersecția cu DN 11, de racordat niște șanțuri și alte lucrari. Deșteptarea a solicitat oficial CNAIR sa precizeze…