S-a redeschis pentru turişti cea mai populară insulă a Thailandei Dupa 15 luni de blocaj cea mai populara insula a Thailandei, Phuket, s-a redeschis pentru turisti. Strainii care vin sa se bucure de plajele idilice si de apele turcoaz trebuie sa fie vaccinati anti-COVID si sa prezinte un test PCR negativ, recoltat cu cel mult 72 de ore inaintea plecarii. Romania a inclus Thailanda pe lista verde, ceea ce inseamna ca nu se impune carantina la intoarcere. Cei care aleg sa-si petreaca vacanta intr-una dintre cele mai frumoase zone ale Thailandei, trebuie sa aiba cu ei schema completa de vaccinare anti-COVID, un test PCR negativ si sa faca dovada unei asigurari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 luni de blocaj cea mai populara insula a Thailandei, Phuket, s-a redeschis pentru turisti. Strainii care vin sa se bucure de plajele idilice si de apele turcoaz trebuie sa fie vaccinati anti-COVID si sa prezinte un test PCR negativ, recoltat cu cel mult 72 de ore inaintea plecarii, transmite…

- In curand romanii se vor putea pensiona, la cerere, la varsta de 70 de ani. Proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat de Guvern. In ședința de miercuri a Guvernului urmeaza sa fie aprobat proiectul de lege care prevede posibilitatea de a iesi la pensie la varsta de 70 de ani. In plus, proiectul de lege…

- Un cabinet de vaccinare, deschis non-stop, a fost deschis la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, in zona publica, intre aerogara de plecari si cea de sosiri. Cetatenii care doresc se pot vaccina, fara programare, serul folosit fiind cel de la Johnson&Johnson. ”Principala poarta aeriana…

- Ambasadorul Ucrainei in Thailanda, Andrii Beshta, a fost gasit decedat in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula din sudul țarii. Acesta se afla in vacanța cu fiul sau. Moartea sa este suspecta. Momentan nu a fost stabilita cauza exacta a decesului. Conform AFP și Agerpres, Andrii Beshta…

- Diplomat de cariera, Andrii Beshta, 45 de ani, a fost numit ambasador al Ucrainei in Thailanda in 2016.Politia thailandeza a anuntat ca el a fost gasit mort in jurul orei 05:30 dimineata (22:30 GMT), in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula balneara care se bucura de mare popularitate…

- * Persoanele peste 60 de ani au prioritate pana la ora 14.00 Incepand de vineri, 7 mai, se schimba modalitatea de prezentare in centrele de vaccinare, astfel incat persoanele peste 60 de ani se pot prezenta direct in centre fara programare, in limita locurilor disponibile, a declarat președintele…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a explicat joi seara de ce Romania continua sa vaccineze oameni cu serul produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca, deși unele țari au decis sa renunțe la el. „Datoria noastra este sa creștem ritmul de vaccinare, incat timpul de așteptare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca de acum persoanele aflate pe lista de așteptare pentru vaccin vor fi notificate o singura data, nu de trei ori, așa cum se proceda pana in prezent. Aceasta decizie a fost luata cu scopul de a accelera rularea persoanelor in vederea programarii…