S-a redeschis cel mai tare restaurant din lume! Dar s-a reprofilat

Restaurantul Noma, desemnat cel mai bun restaurant din lume de patru ori, s-a redeschis la Copenhaga in postura unui bar cu vin și burgeri, acesta fiind modelul de business ales de chef-ul Rene Redzepi in perioada epidemiei de coronavirus, conform Bloomberg. In mod normal, o masa la Noma putea fi rezervata doar cu luni inainte, in timp ce noua postura nu reclama rezervari. Prețurile burgerilor incep de la 125 de coroane daneze (18,40 dolari), ceea ce ar putea parea mult in strainatate, dar este in linie cu prețurile locale și se compara și ce prețul unui pranz obișnuit la Noma, de 2.650 de coroane.…