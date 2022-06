Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat oficial luni exploatarea de gaze naturale din Marea Neagra care ar urma sa ii permita, potrivit presedintelui Recep Tayyip Erdogan, sa produca zece milioane de metri cubi pana in primul trimestru din 2023, potrivit AFP. Erdogan a asistat in direct la conectarea primei conducte la fundul…

- Presedintele american Joe Biden va calatori luna viitoare in Arabia Saudita si Israel, iar Casa Alba intentioneaza sa anunte calatoria in aceasta saptamana, potrivit unor surse. Calatoria lui Biden, care ar urma sa aiba loc la jumatatea lunii iulie, ar putea include o intalnire cu printul mostenitor…

- Abu Al-Hasan al-Qurashi, despre care se crede ca este noul lider al ISIS, a fost arestat la Istanbul, in Turcia. Anunțul a fost facut de portalul turc Oda TV , conform caruia președintele Recep Tayyip Erdogan a fost informat și intenționeaza sa anunțe oficial arestarea in zilele urmatoare, scrie ziarul…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca "cel mai probabil" va avea o intilnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in aceasta saptamina. Capitala Turciei, Ankara sau Istanbul, "ar fi punctul de soluționare pentru pașii care trebuie facuți" in vederea reducerii tensiunilor din estul…

- Roman Abramovici a preluat un bilet, acum o saptamana, și i l-a dus lui Vladimir Putin, potrivit The Times.In dimineața zilei de 23 martie, avionul privat al oligarhului a decolat de pe Aeroportul Internațional Ataturk din Istanbul in direcția Soci. In apropierea orașului rus Mineralnye Vody, avionul…

- Delegațiile Rusiei și Ucrainei au sosit pentru negocieri la Istanbul, care vor avea loc la palatul Dolmabahce. Partea turca așteapta noutați fericite in urma desfașurarii lor. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la declarația președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. "Continuarea conflictului…

- Miliardarul Roman Abramovici a zburat intre Istanbul, Moscova si Kiev pentru a se intalni cu presedintii rus si ucrainean si a transmite o scrisoare continand termenii unui potential acord de pace, relateaza Daily Mail citand publicatia britanica The Times.

- Oficiali de la Kremlin au declarat luni ca negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina ar putea incepe marti in Turcia, adaugand ca este important ca ele sa se desfasoare fata in fata, in pofida progreselor reduse inregistrate pana acum. Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep…