- Mihai Pintilii (38 de ani), antrenorul de la FCSB, asista la meciul dintre FC Voluntari și CFR Cluj, duelul care inchide runda 23 din campionat. Duminica seara, FCSB a pierdut uluitor derby-ul cu Farul. La intrarea in prelungirile reprizei secunde, echipa lui Pintilii era in avantaj, 2-1. Insa doua…

- La finalul meciului FCSB – Farul 2-3, Ilie Dumitrescu a comentat situația lui Mihai Pintilii. Intrebat daca rezultatul ar fi fost altul daca FCSB ar fi avut pe banca un antrenor cu licența PRO, Ilie Dumitrescu a explicat ca poziția in care se afla Mihai Pintilii e una complicata din cauza implicarii…

- FCSB – Farul a fost un meci care i-a ținut pe fani cu sufletul la gura pana in ultima secunda. Oaspeții au dat doua goluri in minutele de prelungire și au revenit pe primul loc in prima liga. Jucatorii lui Mihai Pintilii au criticat dur arbitrajul. FCSB – Farul 2-3, oaspeții au dat lovitura in […] The…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit, imediat dupa victoria roș-albaștrilor cu FC Botoșani, scor 3-2, despre situația de pe banca tehnica a vicecampioanei. Chestionat pe marginea acestei probleme, patronul roș-albaștrilor a reacționat: „De ce-l mai intrebați pe Leo Strizu, nu știți cine…

- Ilie Dumitrescu, fostul internațional, l-a contrazis pe Gigi Becali dupa meciul FCU Craiova - FCSB 0-2. Patronul roș-albaștrilor s- aratat mulțumit de prestația echipei sub comanda interimarului Mihai Pintilii și a anunțat ca „daca regulamentul permite, ramane antrenorul echipei”. Ilie Dumitrescu nu…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, regreta transferurile lui Marco Dulca și Radu Boboc, aduși in vara de la Chindia, respectiv Farul. Becali considera ca cei doi nu au contribuit cu nimic la rezultatele din acest sezon. De asemenea, patronul de la FCSB nu ii vede pe cei doi capabili sa ințeleaga indicațiile…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre absența lui Malcom Edjouma și Joyskim Dawa din lotul roș-albastru pentru meciul cu Rapid, 3-1. Mihai Pintilii, antrenorul interimar de la FCSB, a declarat ca cei doi jucatori, care au gafat decisiv in ultimele partidei, au avut probleme medicale. ...

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, și-a facut calculele pentru titlu dupa victoria cu Rapid, scor 3-1. FCSB este pe locul 7 cu 23 de puncte, 17 sub liderul Farul. Roș-albaștrii au doua meciuri in minus, restanțele cu FC Botoșani și CFR Cluj. Becali vrea ca FCSB sa intre in play-off la 4 puncte distanța…