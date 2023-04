Stiri pe aceeasi tema

- Dupa fix doua saptamani de pauza, „lupii” se intorc pe gazon pentru o partida oficiala, derbiul din Banie, cu FCU Craiova 1948. Meciul se va disputa in aceasta seara, de la ora 21.00, pe „Ion Oblemenco”. Aflate in lupta directa pentru locul șapte, FCU Craiova și FC Petrolul se intalnesc in derbiul din…

- Inca din momentul anunțului ca FC Petrolul, echipa pe-atunci aflata mai spre finalul sezonului regular al SuperLigii, va transfera inca un brazilian, dupa Jair Tavares da Silva, cel achiziționat in vara trecuta, in mintea suporterilor „lupilor” incolțise speranța apariției unui fotbalist din stirpea…

- Nicolo Napoli, antrenorul lui FCU Craiova, este printre cei mai eficienți tehnicieni din fotbalul romanesc, dupa Gheorghe Hagi și Dan Petrescu. FCU Craiova este una dintre cele mai in forma echipe din SuperLiga, alaturi de liderul Farul, iar Nicolo Napoli este printre cei mai in voga antrenori din…

- FCU Craiova și FC Voluntari se intalnesc luni, de la ora 20.00, in Banie, intr-un meci care trage cortina etapei 26 din Superliga. Dupa doua victorii importante, 5-0 cu U Cluj și 2-1 cu Rapid, echipa patronata de familia Mititelu se gandește tot mai serios la play-off. Nu este deloc ușor de ajuns la…

- Dumitru Dragomir, 76 de ani, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, cunoscut pentru caracterizarile bombastice pe care le face jucatorilor pe care-i apreciaza, a „lovit” din nou in aceasta dimineața, la GSP Live. Intrebat de moderatorul Costin Ștucan despre șansele lui FCU Craiova de a intra in…

- Florin Parvu a debutat foarte bine la FC Petrolul Ploiești și in SuperLiga, luni seara, succesul cu 2-0 (2-0) obținut in dauna echipei concitadinului Marius Maldarașanu, antrenorul principal al partenerei de intrecere din cel dintai eșalon Hermannstadt Sibiu, neputand fi contestat de absolut nimeni…

- Cand, o repet, am propus, pe site-ul Gazetei de Prahova, ca – dupa Viorel Moldovan, un al treilea fiasco ca tehnician, dupa Leo Grozavu și Costel Enache – un trio de tineri antrenori prahoveni, alcatuit din Nae Constantin, Marius Maldarașanu și Florin Parvu, am fost convins ca dragostea lor pentru Petrolul…