- Grigore Leșe, celebru solist de muzica populara romaneasca, e invitat in seara aceasta la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata de la 22:30, la Kanal D. Inainte de difuzare, s-a aflat cu cine a fost casatorit acesta. Nascut in Țara Lapușului, a inceput sa horeasca inca de la varsta de…

- O femeie din Maguri-Racatau, județul Cluj, care fusese preluata de SMURD, a nascut in drum spre spital. Paramedicii au luat decizia de a trage ambulanța pe dreapta și au fost nevoiți sa asiste la naștere.

- Echipajul SMURD de la Garda de Intervenție Gilau a avut parte de o misiune memorabila in localitatea Maguri Racatau. In jurul orei 16:00, colegii noștri au fost solicitați sa transporte la spital o femeie insarcinata in 40 de saptamani, care resimțea deja contracții. Paramedicii și-au dat seama ca o…

- Farul - CFR Cluj 0-0 | Dan Petrescu, antrenorul campioanei, iși lauda elevii pentru prestația de la malul marii. „Am facut un meci foarte bun, mai ales fața de meciul trecut cand am caștigat cu 2-0 aici. Ne-am creat ocazii, Farul nu cred ca a mai suferit așa pana acum pe teren propriu. Ei au posesia…

- Alpinistul Gabriel Baicuș va escalada doua dintre cele mai inalte varfuri ale planetei – Everest și Lhotse – in mai puțin de 24 de ore, ascensiunea ce va constitui o premiera in alpinismul romanesc urmand sa se desfașoare in perioada aprilie-mai 2022, potrivit unui comunicat remis AMPRESS. Gabriel…

- Cu doar 400 de euro, o tanara a pornit o afacere de succes la Cluj, dupa ce pandemia a dus la pierderea locului de munca pe care il avea de șapte ani și a forțat-o sa lucreze pe cont propriu. Ca și in filmul The Dressmaker, la unele berete tanara este ajutata de mama ei, cea care a invațat-o sa brodeze…