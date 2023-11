S-a modificat Sistemul Garanție Returnare - ce ambalaje au fost eliminate Cu mai puțin de o luna inainte de intrarea in vigoare a sistemului de garanție-returnare au aparut noutați legislative importante, avertizeaza specialiștii D&B - David și Baias. Specialiștii precizeaza ca a fost adoptata o Hotarare de Guvern care prevede o modificare esențiala cu privire la calendarul de implementare, prin stabilirea datei de 30 iunie 2024 ca data limita pana la care se pot introduce pe piața, respectiv comercializa, stocurile de ambalaje neinscripționate SGR, pre-existente la data de 30 noiembrie 2023. Astfel, Hotararea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Garanție Returnare, modificat pe ultima suta de metri: ce ambalaje au fost eliminate Continue reading Sistemul Garanție Returnare, modificat pe ultima suta de metri: ce ambalaje au fost eliminate at Tabu.

- RetuRO, compania care administreaza Sistemul Garantie-Returnare (SGR) a lansat o campanie media extinsa cu scopul de a informa cat mai bine consumatorii si de a le explica importanta si beneficiile acestui program.

- Meteorologii au emis cele mai noi previziuni meteo pentru Romania. Specialiștii au explicat cum va fi vremea in urmatoarea perioada și cand se va raci considerabil. Se anunța ultimele zile cu soare și caldura, vine frigul pe teritoriul țarii noastre. Cand vine frigul in Romania Conform prognozei meteorologice…

- Ministerul Finantelor Publice a pus, marti seara, in dezbatere publica, un proiect de Hotarare pentru abrogarea punctelor 42, 43, 52 si 59 din anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr.270/2017, precum si a modelului…

- Dupa un trimestru in care a inregistrat o ușoara scadere, indicele IRCC a crescut din nou, cu 0,02%, de la 5.94% la 5.96%. Aceasta valoare va fi valabila pana la finalul anului.In cazul unui credit de 250.000 de lei pe 30 de ani, rata lunara depașește acum 2.000 de lei, potrivit calculelor Realitatea…

- Imbracamintea este un aspect crucial in ingrijirea bebelușilor in sezonul receEste important sa imbracam bebelușul in straturi, pentru a putea ajusta temperatura corpului in funcție de nevoile acestuia. Straturile suplimentare pot fi indepartate ușor daca bebelușul devine prea cald in interior, sau…

- Meta, fosta Facebook, urmeaza sa lanseze in cursul acestei saptamani, dupa mai multe luni de teste interne, o serie de chatboti, care vor fi disponibili utilizatorilor de pe platformele sociale ale companiei, transmite News.ro.Miercuri, cand va avea loc evenimentul Meta Connect, Meta va lansa mai multi…