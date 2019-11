Stiri pe aceeasi tema

- "Tematica fermei de familie este extrem de provocatoare. Disputele nu sunt doar intre dimensiunea fermelor, ca sunt mari sau ca sunt mici, ci cred ar trebui sa punem in aceasta dezbatere accentul asupra rezistentei fermelor. Din aceasta perspectiva, consider ca ferma de familie este, poate, forma…

- Industria a reprezentat anul trecut cea mai semnificativa activitate economica din Uniunea Europeana in functie de productia generata, reprezentand 19,1% din valoarea totala bruta adaugata, iar statele cu cel mai ridicat procent au fost: Irlanda (36,5%), Cehia (30,2%), Slovenia (26,9%) si Romania…

- La 30 de ani de la caderea Zidului de la Berlin, tarile din Europa Centrala sunt nerabdatoare sa treaca la o noua etapa in procesul lor remarcabil de transformare din foste state comuniste in economii de piata dinamice si deplin integrate in lanturile de aprovizionare europene, scrie Financial Times.Premierul…

- Peste 30.000 de pacienti din Uniunea Europeana au beneficiat in 2017 de un transplant de celule stem, cele mai multe cazuri de transplant fiind inregistrate in Germania (7.700), Franta (5.500), Italia (5.100) si Marea Britanie (3.800), arata datele publicate vineri de Eurostat, scrie agerpres.ro.…

- Europenii se bucura de multa vreme de dreptul la un proces liber al unui tribunal independent "fara obstacole majore", a declarat comisarul Dunja Mijatovic intr-un comunicat, citat marti de agentia DPA."Cu toate acestea", a scris Mijatovic, "vedem acum tot mai multe incercari ingrijoratoare…

- Eurostat. Știați ca peste 70% dintre oamenii de știința și ingineri din UE se afla intr-unul din aceste 7 state membre ale UE? Kingdom Regatul Unit (19% din totalul UE) Germania (18%) Franța (10%) Spania (8%) Polonia (7%) Italia (6%) Olanda (5%). In 2018, numarul oamenilor de știința și ingineri din…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, in 2018, romanii sunt in fruntea clasamentului european al persoanelor in varsta de munca (20-64 de ani) plecate in strainatate. 21,4% dintre cei aflați in grupa de varsta menționata au parasit Romania, proporție semnificativ mai mare decat cea din…