- Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza in perioada 31 august – 3 septembrie 2023, la Targoviște, Festivalul–Concurs Național de Muzica Clasica „Belcanto la Curtea Domneasca”, un eveniment amplu destinat interpreților vocali. Concursul ofera o șansa celor…

- Astazi, 18 iulie, județul Damboviț-zona montana se afla sub COD GALBEN de canicula, disconfort termic ridicat iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 și 37 de grade, iar cele minime intre 17 și 22 de grade.…

- Tenismenii Clubului Sportiv Targoviște au incheiat cu fruntea sus ediția din acest an a Cupei Silvester, gazduita de orașul Campulung Muscel, in perioada 8-11 iulie. La categoria U14, Matei Bucura a fost finalist, iar la categoria U10, Teodora Bucura, s-a clasat pe locul 3. In lupta pentru ocuparea…

- Conducerea Clubului Sportiv Municipal Targoviște a reacționat dupa ce in presa locala s-a vorbit despre o posibila desființare a echipei de volei. In materialele cu pricina s-a facut referire ca formația dambovițeana va fi obligata sa plateasca o amenda de 20.000 de euro dupa decizia de a nu se inscrie…

- Costul transportului in comun local și intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, și naval va fi redus cu 90%, pe toata durata anului calendaristic. Așadar, fie ca folosesc tramvaiul, metroul sau chiar trenul ca sa ajunga la facultate, studenții cu varsta pana in 30 de ani, inmatriculați…

- Sorana Cirstea a reușit o victorie uriașa in aceasta dupa-amiaza in turul secund de la Wimbledon, depașind-o in decisiv pe Jelena Ostapenko, dupa un meci maraton, cu un set secund disputat pe muchie de cuțit. Dupa meci, Sorana a oferit primele reacții pentru Eurosport.ro. Sorana Cirstea, ocupanta a…

- Campioanele județene, triumfatoare in competițiile L4 din sezonul 2022/23, au intrat in marele test pentru promovarea in Liga 3, partide in dubla manșa.Sambata, 17 iunie, s-a disputat turul barajului de promovare in Liga 3 sezonul 2023/2024, in urma tragerii la sorți pe regiuni. Meciurile decisive se…

- Festivalul BABEL incepe sambata, 3 iunie, la Targoviște, este organizat de Teatrul Municipal Tony Bulandra din Targoviste, cu finanțare de la PrimariaTargoviște.A ajuns la cea de a XI-a ediție, care se desfasoara in perioada 3-11 iunie a.c. Definit inca de la inceput ca o intalnire a artelor, festivalul…