- Ceremonia de deschidere a capitalei culturale a Europei de la Timișoara a fost marcata de un moment jenant, vineri – a cazut curentul la puțin timp dupa ce oficialii și-au incheiat discursurile oficiale, scrie Opinia Timișoarei. Momentul a fost cu atat mai amuzant cu cat sloganul TM2023 este „Lumineaza…

- O emisiune de marci postale dedicata titlului de Capitala Europeana a Culturii, detinut in acest an de Timisoara, a fost lansata, vineri, in prezenta ministrului Culturii, Lucian Romascanu si primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2023 intra in lumina reflectoarelor in acest weekend, cu programul cultural bogat pregatit de autoritați. Sunt anunțate concerte, expoziții, dezbateri,... The post Transport public gratuit, in weekendul plin de evenimente la Timișoara Capitala Europeana a Culturii…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Zorita Mircov, a anuntat, miercuri, ca institutia va fi prezenta in strada, la deschiderea oficiala a programului Timisoara Capitala Europeana a Culturii (CEC), care se va desfasura in perioada 17-19 februarie, cu peste 30 de pompieri militari si cadre medicale ale…

- Ne mai despart doar cateva zile de deschiderea oficiala a programului Timisoara Capitala Europeana a Culturii, poate cel mai important eveniment diplomatic si cultural al orasului din ultimele decenii. (A mai fost in 1996 semnarea Tratatului cu Ungaria.)Va fi un weekend de foc, cu 130 de evenimente,…

- Peste 100 de oficiali de rang inalt din 41 de tari aflate pe trei continente, dar si de la Comisia Europeana si Parlamentul European vor fi prezenti la Timisoara in weekendul deschiderii oficiale a programului Capitala Europeana a Culturii, din 17-19 februarie, potrivit news.ro Fii la curent…

- Timișoara da startul, oficial, pe 17 februarie, Programului cultural national „Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”, cel mai mare eveniment cultural din istoria orasului, anunta USR. Primarul Dominic Fritz anunta, in weekendul de deschidere (17-19 februarie), peste 130 de evenimente:…

- Peste exact doua saptamini, vineri, 17 februarie, va fin dat startul oficial al Programului “Timisoara Capitala Europeana a Culturii”. La eveniment sunt asteptati presedintele Klaus Iohannis, toti membrii Guvernului, zeci de ambasadori si oficiali din Europa si Romania. Mult a fost, putin a ramas. Peste…