S-a lăudat cu BOGAȚIA până a început să fie acuzat de SPĂLARE de BANI Ramon Olorunwa Abbas a fost adus vineri la un tribunal federal din Chicago. El este acuzat de conspiratie pentru spalarea a sute de milioane de dolari prin scheme de ilegalitati cibernetice. Potrivit acuzatiilor federale, una dintre victime era client al unei firme de avocatura din New York care a pierdut aproape 1 milion de dolari in 2019. Abbas a fost arestat luna trecuta de catre autoritatile din Arabia Saudita si transferat in SUA in aceasta saptamana de catre FBI. Potrivit procurorilor, Abbas este unul dintre liderii unei retele globale care foloseste accesarea computerelor, compromiterea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

