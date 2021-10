Stiri pe aceeasi tema

- Ion Minzina, președinte PSD Argeș: ”Astazi, deși suntem in zi de mare sarbatoare, Romania imbraca din nou haine de doliu. Cel puțin noua persoane au decedat in urma incendiului izbucnit la secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. In disperare, medicii de la Constanța au facut resuscitari…

- RESITA – Desi se afla deocamdata doar in stadiu de proiect, Legea privind obligativitatea prezentarii certificatului verde in vederea desfasurarii activitatii a starnit reactii diferite! Federatia Sanitas din Romania a reactionat dur dupa publicarea in transparenta decizionala a noului act normativ…

- Politistii au demarat o ancheta la Spitalul de Urgenta din Craiova dupa ce mai bine de 24 de ore, nimeni nu si-a dat seama ca foile a doi pacienti internati in sectia ATI fusesera incurcate.

- Polițiștii fac cercetarii ucidere pentruinfracțiunile de ucidere din culpa și relele tratamente aplicate minorului in cazul tragic al fetiței de aproape 2 ani, din Iași, care a decedat la spital zilele trecute. Aceștia așteapta acum rezultatele necropsiei.Fetița a ajuns in stare critica la Spitalul…

- Medicii de familie din Timiș infirma așa-zisul fenomen „vaccinarea la chiuveta”. Doctorii spun ca singurul caz de care au auzit ei este din alt județ, iar „in Timiș nu s-au intamplat astfel de lucruri”. Poliția a inceput o ancheta dupa declarațiile date de managerul Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara.

- Incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț a marcat o țara intreaga, dat fiind faptul ca zece persoane și-au pierdut viața in cumplita seara de 14 noiembrie 2020. Printre victime s-a aflat și medicul de garda, Catalin Denciu, care a suferit arsuri pe 85% din suprafața corpului dupa ce a sarit in flacari…

- Tanarul a mers la spital cand deja era in stare grava, evitand acest lucru pentru ca a citit ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.Pacientul are afectare pulmonara, este usor ponderal si are hipertensiune arteriala.”Citise din tot felul de surse neverificate medical ca oxigenul distruge alveolele,…

- Canicula face victime la Iasi. In localitatea Cautesti, comuna Scheia, in timp ce lucra cu ziua la o persoana din sat, un barbat de aproximativ 50 de ani a lesinat pe camp, dupa ce a stat in soare mai mult timp. "Barbatul prezenta o criza convulsiva. A fost transportat initial la Spitalul de Neurochirurgie,…