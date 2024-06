Stiri pe aceeasi tema

- Bursele europene au inchis marti in scadere, in conditiile in care dinamica pozitiva determinata de asteptarile investitorilor privind reducerea dobanzii cheie de catre Banca Centrala Europeana (BCE) s-a epuizat, transmite CNBC, citat de news.ro.

- In timp ce Banca Centrala Europeana (BCE) se pregateste sa reduca, joi, 6 iunie, rata dobanzii, este posibil ca Rezerva Federala (Fed) sa nu adopte o masura similara in 2024, din cauza ratei inflatiei care depaseste 3%, releva o analiza a fintechului iBanFirst, remisa luni AGERPRES.

- Luni, s-a desfașurat ședința de politica monetara a BNR, unde s-a decis, „in condițiile incertitudinilor ridicate", se arata in comunicatul de presa, menținerea ratei de referința la 7%/an, valoare stabilita in ianuarie 2023. Rata dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) a ramas la 8%/an iar…

- Este a treia sedinta de politica monetara din acest an in care BNR mentine dobanda la 7%, dupa ce in 2023 au fost sapte sedinte consecutive in care rata-cheie a ramas neschimbata. Iata toate deciziile luate de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de din…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 13 mai 2024, a luat hotarari in ce priveste rata dobanzilor. Astfel, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit astazi, 13 mai 2024, a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara…

- Consiliul de administratie al BNR a decis in sedinta de luni mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an si a ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an. De asemenea, Banca Nationala a pastrat neschimbata si rata dobanzii la facilitatea de depozit…

- Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetaraPotrivit unui comunicat al BNR, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 4 aprilie 2024, a hotarat urmatoarele:middot;mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an;middot;mentinerea…

- Banca Centrala Europeana nu se poate angaja la un numar prestabilit de scaderi ale dobanzii, chiar si dupa ce va incepe reducerea costurilor de imprumut, a declarat presedintele BCE Christine Lagarde.