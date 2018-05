S-a lansat prima bere din lume cu canabis

Stiri pe aceeasi tema

- Profitand de depenalizarea iminenta a canabisului in Canada, o firma si o universitate canadiana au lansat: prima bere din lume parfumata cu acest drog usor, ceea ce-i garanteaza un succes rapid, noteaza sambata AFP. Province Brands of Canada a primit o subventie de 300.000 de dolari canadieni (195.218…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a vorbit, marți, in fața parlamentului despre modul in care Canada va raspunde atacului de luni, in care un barbat a intrat cu furgoneta in mulțime, omorand zece persoane și ranind alte 15. Mesajul principal al demnitarului a fost unul de unitate.

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat, marti, ca nivelul amenintarii teroriste in Canada nu a fost modificat dupa atacul cu furgoneta comis luni la Toronto si soldat cu zece morti si 15 raniti, transmit Reuters si AFP. Intr-o declaratie rostita in fata parlamentului federal de…

- La Montreal, sute de persoane s-au adunat pe Mont Royal, pentru a fi acolo la ora locala 16.20 (pe 20 aprilie, la ora 16.20 pentru miscarea 4/20) si a aprinde numeroase joint-uri.O scena care s-a repetat la Vancouver, Toronto sau chiar la Ottawa, in fata parlamentului, unde deputatii si…

- Sute de tineri au respectat traditia vineri in marile orase din Canada adunandu-se ca in fiecare an cu prilejul zilei asa-numite "4/20" pentru a fuma canabis fara niciun fel de constrangere, relateaza AFP. La Montreal, trei pana la patru sute de persoane s-au adunat treptat pe Mont Royal,…

- Un angajat al Poștei din Arad e bun de plata. 30.000 de euro trebuie sa scoata din buzunar aradeanul companiei din cauza unui jaf. Ilie Lupșa, angajat al Poștei din Arad a fost victima unui jaf, in timpul serviciului, in anul 2014. Mașina Poștei, care transporta 38 de saci cu bani, reprezentand pensiile…

- SORANA CIRSTEA - CAROL ZHAO LIVE la FED Cup. ONLINE STREAM Digi Romania - Canada - VIDEO. Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…