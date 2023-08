S-a inventat bateria pentru mașini care se încarcă în zece minute Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) pentru mașinile electrice, care se incarca in zece minute. Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) care se poate incarca in 10 minute și ofera suficienta energie pentru o autonomie de 400 de kilometri, relateaza agenția Reuters. Producerea de noi baterii Shenxing va incepe, cel mai probabil, la finalul acestui an. Acestea ar urma sa ajunga in posesia noilor proprietari de mașini electrice in prima parte a anului 2024, a anunțat Gao Han, un reprezentant al companiei CATL. „Speram ca, prin eforturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

