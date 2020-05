S-a întors roata! BĂSESCU a ajuns să laude PSD Fostul președinte Traian Basescu a declarat, vineri seara, la Realitatea Plus, ca in mod real, in Romania, puterea este deținuta de PSD care joaca un rol extrem de abil pentru a recupera distanța fața de PNL. „In mod real puterea este la PSD, care face in momentul de fața un joc perfid. Chiar susține PNL-ul in anumite situații. Dar este un joc de recaștigare a electoratului, de a caștiga un scor asemanator cu al PNL-ului la urmatoarele alegeri. Ciolacu joaca foarte bine acest rol de om ințelept. Cred ca alegerile se vor face anul acesta.” Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

