S-a întors iarna în România. Cod galben de ninsori în București și 11 județe din țară Ninge abundent, miercuri, in București și in alte 11 județe din Romania. Meteorologii au actualizat codul galbeni de ninsori. In sudul și sud-estul țarii vremea este deosebit de rece. Codul galben vizeaza Bucureștiul și județele Valcea, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Dambovița, Giurgiu, Calarași, Ilfov, Buzau și Prahova. In intervalul miercuri ora 11:00 – joi ora 06:00, in sudul și sud-estul țarii temporar vor fi precipitații moderate cantitativ, predominant sub forma de ninsoare. Ninsori in general slabe cantitativ se vor semnala local in centru și nord-est. Izolat se va forma polei. Vantul va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

