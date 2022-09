Stiri pe aceeasi tema

Casa Alba a aprobat un nou ajutor de pana la 600 de milioane de dolari constand in asistenta militara pentru Ucraina, potrivit unui comunicat de presa publicat joi seara, citat de AFP preluat de news.ro

Google si Facebook au primit amenzi de zeci de milioane de dolari pentru incalcarea legilor privind protectia datelor in Coreea de Sud, relateaza miercuri DPA.

Rusia a trimis in mod discret cel putin 300 milioane de dolari in total unor partide politice si candidati in peste 20 de tari incepand din 2014 pentru a-si exercita influenta, potrivit unei estimari a serviciilor de informatii americane, facuta publica marti, transmite AFP, relateaza Agerpres.

Persoanele de peste 55 de ani și sub 64 de ani reprezinta cea mai mare categorie de varsta care au cazut prada inșelatoriilor.

Vaduva lui Kobe Bryant a primit 16 milioane de dolari ca despagubiri pentru scurgerea fotografiilor accidentului de elicopter in care și-au pierdut viața starul american de baschet și fiica sa, in 2020, relateaza BBC.

Opt rachete de tipul Kh-101(Kh-555), lansate de catre Rusia asupra Ucrainei marti au costat aproape 100 de milioane de dolari, relateaza miercuri Ukrainska Pravda, citand o declaratie facuta de purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe ucrainean, Oleg Nikolenko, anunța agerpres.

Firma americana de criptomonede Nomad a inregistrat un furt de 190 de milioane de dolari, au anunțat marți cercetatorii blockchain, acesta fiind cel mai recent jaf de acest fel care a afectat sectorul activelor digitale in acest an, noteaza Reuters, potrivit mediafax.

Tom Cruise va primi 100 de milioane de dolari si mai mult pentru rolul din "Top Gun: Maverick", iar Joaquin Phoenix va avea un salariu de 20 de milioane de dolari pentru a juca in "Joker 2".