S-a făcut voia Cooperativei politice pietrene! Conform planului cunoscut de toata lumea, dar nerecunoscut public, Florentina Luca Moise a fost aleasa viceprimar de Piatra-Neamț, astazi, intr-o ședința extraordinara de consiliu local. Ordinea de zi inițiala a fost suplimentata cu doua proiecte: primul privea aprobarea incetarii de drept prin demisie a mandatului (extrem de scurt) de viceprimar a lui Eduard Robert Minuț; al doilea urmarea alegerea inlocuitorului/inlocuitoarei. Cu 14 voturi „pentru” din cele 14 exprimate și valabile, fostul inspector școlar general al județului se muta cu locul de munca la primarie. Un punct de vedere oficial… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

