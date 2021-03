S-a făcut primul pas pentru scoaterea la licitație a serviciilor de curățenie din Ploiești N.D. In ședința Consiliului Local Ploiești, ce a avut loc acum doua zile, a fost facut primul pas pentru scoaterea la licitatie a serviciilor de curațenie cai publice si deszapezire, activitați deservite in prezent de operatorul de salubritate Rosal. Astfel, a fost aprobata constituirea Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentatiei in vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activitatilor de curațenie cai publice și deszapezire, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiesti si predarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

