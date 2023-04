Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța a scapat victoria printre degete in deplasarea de la Sfantu Gheorghe. Formația antrenata de Gica Hagi a remizat cu Sepsi (1-1) in cadrul etapei cu numarul 6 din play-off. Covasnenii au egalat in ultimele minute ale partidei.

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat miercuri seara, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, ca jucatorii sai se resimt dupa un sezon intens si ca ii pare rau ca nu a folosit 7-8 fotbalisti noi fata de meciul cu Farul. "A existat o singura echipa, asta e realitatea. Jucatorii de la meciul…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca atat timp cat formatia sa are sanse teoretice sa castige titlul de campioana se va lupta pentru trofeu, fara a fi interesat foarte mult de rezultatele celorlalte contracandidate din play-off.…

- FCSB a reintrat serios in calculele pentru titlu odata cu victoria de la Sfantu Gheorghe, 2-1, și se afla acum la doar trei puncte in spatele liderului Farul. Roș-albaștrii au un aliat important in acest start de play-off: VAR-ul le-a menținut punctele intacte cu Sepsi, iar o alta decizie-limita a arbitrilor…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live in aceasta seara, de la 20:00. In aceasta seara, pe cocheta arena de la Sfantu Gheorghe, se va disputa partida dintre Sepsi și FCSB, echipa ce are un nou antrenor, cipriotul Elias Charalambous. Roș-albaștrii pot profita de remizele celor de la…

- Cristiano Bergodi, resemnat dupa Farul – Sepsi 2-0! Tehnicianul italian considera ca echipa sa a facut cel mai slab meci, din acest sezon, la Ovidiu. In prezent, Sepsi se afla pe locul 6 din Liga 1, cu 41 de puncte obținute dupa 28 de meciuri jucate. In urmatoarea partida de campionat, Sepsi o va intalni,…