- Un roman in varsta de 40 de ani, stabilit in Italia, s-a trezit cu o datorie de 807.000 de euro și a aflat ca, dupa ce și-a pierdut buletinul in urma cu 20 de ani, un conațional i-a furat identitatea și a trait o „viața paralela”, acumuland datorii uriașe in numele sau, relateaza Radio Siena.

- Kate Middleton a dezvaluit, intr-un mesaj video, ca are cancer, la doar cateva saptamani dupa ce socrul ei, Regele Charles, a fost diagnosticat cu aceeași boala. Cu alte cuvinte, doi dintre cei mai importanți membri ai Familiei Regale Britanice nu iși pot indeplini indatoririle pentru o perioada nedeterminata.…

- Horoscopul dragostei pana pe 17 martie 2024. Urmeaza cateva zile fantastice pentru unele zodii. Astrologii au dezvaluit care sunt nativii care iși vor gasi sufletul-pereche, dar și care sunt cei care vor avea o mare dezamagire pe plan amoros. Te numeri și tu printre aceste zodii? Horoscopul dragostei…

- La cinci luni de la moartea celebrului actor Matthew Perry, a fost deschis testamentul acestuia. In document se afla toate informațiile despre cum și-a dorit vedeta sa ii fie imparțita averea. Cine este persoana surpriza care apare menționata și ce suma primește ea. Cine este menționat in testamentul…

- Vedeta din Romania care s-a transformat total dupa ce și-a facut operație estetica. Anisia Gafton, fosta caștigatoare de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, și-a lasat fanii masca, dupa ce a postat cateva imagini cu ea pe rețelele de socializare. Vedeta a trecut printr-o serie de schimbari majore…

- Regele Charles și Regina Camilla se numara printre cei mai bogați oameni din Regatul Unit, cu Regele caștigand 86 de milioane de lire sterline in fiecare an prin subvenția suverana – o suma care va crește la aproximativ 125 de milioane de lire sterline in 2025. Pe langa acest salariu anual, Regele și…

- Ceremonie discreta in familia unui politician cu nume. Fiul sau s-a casatorit in mare secret, in urma cu doar doua zile. Evenimentul a avut loc sambata, 22 ianuarie 2024, in prezența rudelor. Cine este Izabela Corina Juncu, femeia care l-a cucerit iremediabil pe partenerul sau. Foto Nunta secreta pe…

- O inmormantare care ar fi trebuit sa aiba loc la sfarșitul saptamanii trecute in Italia, la Milano, a fost anulata dupa ce s-a pierdut sicriul in care se afla persoana decedata, scrie digi24.ro .